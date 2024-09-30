تفاصيل تقرير حكم مباراة ديربي مدريد بعد أزمة شغب الجماهير

كشفت تقارير صحفية أن الحكم بوسكيتس فيرير، الذي أدار مباراة الديربي بين أتلتيكو وريال مدريد أمس الأحد، في الجولة الثامنة من الليجا، تقريره عن واقعة إيقاف اللقاء.

تقرير حكم مباراة ريال مدريد واتلتيكو



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كتب الحكم في تقريره نصا أنه "في الدقيقة 64 من الجهة الجنوبية السفلية، تم إلقاء عدة أشياء باتجاه منطقة تواجد حارس المرمى الفريق الضيف (تيبو كورتوا)، دون أن يصيبه أي منها ومن بين تلك الأشياء تم تحديد 3 قداحات (ولاعات) وزجاجة ماء".

وأضاف التقرير: "نتيجة لذلك، تم تفعيل بروتوكول إلقاء الأشياء، حيث تمت مطالبة مندوب الملعب إبلاغ الجمهور عبر مكبرات الصوت لوقف هذا السلوك".



وتابع: "في الدقيقة 65، تكررت عمليات إلقاء الأشياء من نفس المنطقة، مما أدى إلى تفعيل البروتوكول مرة أخرى، وتم تحذير مندوب الملعب لإبلاغ الجمهور مرة أخرى، وأخيرا، في الدقيقة 67، ومع تكرار إلقاء الأشياء، تم إيقاف المباراة مؤقتا، وصدور أمر بإخراج الفرق إلى غرف الملابس".

وواصل: "تم عقد اجتماع في غرفة الحكم بحضور قائدي ومندوبي الفريقين ومديري الليجا ومنسق الأمن ومندوب الاتحاد لإبلاغهم بالوضع وتحذيرهم من أنه في حال تكرار إلقاء الأشياء سيتم إيقاف المباراة نهائيا".

وأردف: "طلب من منسق الأمن ضمان سلامة المشاركين من أجل استئناف المباراة، وأبلغنا أن الأجواء قد هدأت ويمكن استئناف اللعب".

واختتم: "عاد اللاعبون إلى الملعب بعد 14 دقيقة، وتم استئناف المباراة بعد 17 دقيقة من التوقف، واستمرت المباراة دون وقوع حوادث جديدة".