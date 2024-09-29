رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل على هامش الحفل أبرزها:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا

وقال الرئيس: إن مخرجات الحوار الوطني مهمة جدا لتوضيح تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

وشدد السيسي على أن مخرجات الحوار الوطني هامة جدًا لتوضيح تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الإعلام والدراما يمكن أن يبعثا برسائل إيجابية للمجتمع بشكل أكثر فعالية من الحوارات المغلقة.

وقال السيسي: إننا بذلنا ونبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار السودان.

وأكد الرئيس أن وحدة المصريين هي الضمان الوحيد لمواجهة أي تحديات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إننا ندعم وحدة الصومال واستقراره وليس ضد إثيوبيا

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