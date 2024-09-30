خطة باريس سان جيرمان بعد رفض الاستحواذ على ملعب حديقة الأمراء

كشفت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يجهز لمشروع ضخم.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الخليفي يبحث عن قطعة أرض في العاصمة باريس لبناء ملعب جديد للفريق.

وأضافت أن خطة الخليفي تتضمن أيضا بناء مدينة ترفيهية كبيرة حول الملعب تخدم جماهير الفريق.

محاولات شراء ملعب حديقة الأمراء

وحاول النادي الباريسي خلال العامين الماضيين البحث عن خطط مختلفة بعدما تعثرت محاولاته في شراء ملعب حديقة الأمراء الذي يستضيف مباريات الفريق منذ عقود.

ورفض مسؤولو العاصمة الفرنسية فكرة بيع الملعب في ظل خطط ناصر الخليفي لزيادة السعة الجماهيرية.

كما حاولت الإدارة الباريسية أيضا نقل مباريات الفريق مؤقتا إلى ملعب أكبر مثل ملعب فرنسا الدولي الذي استضاف نهائي كأس العالم 1998.

وبقى بي إس جي القطب الأوحد للكرة الفرنسية منذ استحواذ الملاك القطريين على النادي في صيف 2011.