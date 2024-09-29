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رياضة

الدوري الفرنسي، موناكو يزاحم سان جيرمان على الصدارة بثنائية أمام مونبلييه

موناكو، فيتو
موناكو، فيتو

الدوري الفرنسي، فاز موناكو على ضيفه مونبلييه، بنتيجة 2-1 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم مونبلييه في الدقيقة 16 عن طريق رابي نزينجولا، قبل أن يدرك موناكو، التعادل عن طريق فلوريان بالوجان في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، سجل لامين كامارا، الهدف الثاني لموناكو.

وأكمل مونبلييه، المباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه تانجوي كوليبالي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

موناكو يزاحم سان جيرمان علي الصدارة 

ورفع موناكو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان المتصدر، وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد مونبلييه عند 4 نقاط في المركز 16.

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