الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على رين بهدف بالشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان علي رين بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب بارك دي برانس فى الجولة السادسة من ليج 1 الدوري الفرنسي.

أحرز هدف باريس سان جيرمان برادلي في الدقيقة 29.

باريس سان جيرمان ضد رين

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم متصدرا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة بعد أن فاز أصحاب الأرض بأربع مباريات وتعادلوا في واحدة من مبارياتهم الخمس الافتتاحية في الدوري، بينما يحتل رين المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

وعلى الرغم من رحيل كيليان مبابي في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن الفريق بدأ الموسم بطريقة مميزة حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري كما حقق الفوز في مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا على حساب جيرونا، ليظل بلا هزيمة في مبارياته الست الأولى في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسجل برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي ثمانية من إجمالي 17 هدفا سجلها باريس سان جيرمان في الدوري، حيث يتم الاعتماد عليهم في غياب جونزالو راموس مهاجم الفريق المصاب.