وكيل التعليم بالدقهلية يتابع انتظام الدراسة في المدارس (صور)

أجري ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جولة تابع خلالها انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس شرق المنصورة.

جولة لوكيل تعليم الدقهلية بالمدارس

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في الجولة

وقام ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة مدارس:

-الحسيني عبد الملك واحد الابتدائية

-الحسيني عبد الملك 2 الابتدائية

-المهندس احمد عبد الملك

الاعداديه بالبدالة

-حسين حماد الإعداديّة بالخيارية

بإدارة شرق المنصورة التعليمية

متابعة حالة خزانات المياه وتنظيفها

وخلال الجولة شدد وكيل التعليم علي ضرورة متابعة حالة خزانات المياه وتنظيفها وتعقيمها بصفة دورية.

انتظام اليوم الدراسي والإشراف اليومي

كما اثني علي انتظام اليوم الدراسي والإشراف اليومي وحجرات الأنشطة وتمني للجميع عاما دراسيا موفقًا