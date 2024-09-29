مدير "تعليم دمياط" يشدد على الانضباط ورفع نسبة حضور الطلاب بالمدارس

عقد محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مديري مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك في قاعة مدرسة الثانوية العسكرية.

وأكد "وكيل الوزارة" أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الرقابة على سير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم.

وكيل الوزارة يشدد علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية مؤكدا على السعي الحثيث للقضاء على نظام الفترتين الدراسيتين وتحسين الظروف الدراسية للطلاب.

وكيل الوزارة يطالب بضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي وتحسين أداء المعلمين والطلاب

وطالب "وكيل الوزارة" بضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي وتحسين أداء المعلمين والطلاب، مشددا على أهمية رفع نسبة حضور الطلاب وتوعية أولياء الأمور بالعواقب القانونية للغياب المتكرر.

وقرر "وكيل الوزارة" تخصيص فقرة إذاعية لتنمية روح الولاء للوطن. والتعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

كما ناقش الاجتماع أيضًا سبل مواجهة الدروس الخصوصية وتقديم الدعم للطلاب من خلال مجموعات التقوية والدعم التعليمي.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة،