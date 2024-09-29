"تعليم دمياط" تنظم ورش تدريبية للطلاب الموهوبين
نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي برئاسة أماني طراف، سلسلة من الأنشطة والورش التدريبية الموجهة للطلاب الموهوبين، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وفي خطوة تعكس اهتمام القيادة المحلية بالتنمية البشرية.
جاء ذلك بتوجيهات من محافظ دمياط الدكتور أيمن شهابي، وبمتابعة مستمرة من وكيل الوزارة محمد رمضان غريب ووكيل المديرية الدكتورة رباب زيدان.
ندوة تثقيفية حول "تنمية الذات الإيجابية" بمركز شباب الشعراء
وشملت الأنشطة ندوة تثقيفية حول "تنمية الذات الإيجابية" قدمتها الدكتورة هويدا سالم، بالإضافة إلى ورش عمل فنية لتنمية قدرات الطلاب في مجال الرسم.
أقيمت الفعاليات بنادي الشعراء الرياضي، بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، مما يؤكد أهمية هذه المبادرة على المستوى المحلي.
تهدف هذه الأنشطة إلى تنمية قدرات الطلاب الموهوبين وتطوير شخصياتهم، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.
كما تسعى إلى تهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار لدى هؤلاء الطلاب.
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