فينيسيوس جونيور يتساوى مع عمر مرموش في القائمة المميزة

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا، خلال لقاء أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الليجا.

وصنع فينيسيوس، هدف التقدم للفريق الملكي، والذي سجله مواطنه إيدير ميليتاو في الدقيقة 64 من عمر ديربي مدريد والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

فينيسيوس صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة



وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن فينيسيوس بات صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بجميع المسابقات هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى، برصيد 5 أهداف.



وتابعت "فينيسيوس جونيور يتساوى في القائمة، مع لامين يامال وبوكايو ساكا وجواو نيفيز وعمر مرموش".