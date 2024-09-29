مصرع شاب بطلق ناري أثناء مشاجرة بين عائلتين في الفيوم

لقي شخص بمحافظة الفيوم مصرعه، إثر تعرضه لطلق ناري اثناء مشاجرة بين عائلتين، بالقرب من كوبري برغوت بقرية قلهانة طريق إطسا، وتم نقل الجثة، واخطرت الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في دائرة المركز، واطلق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية أصاب أحدهم شاب من الكرف الاخر، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وانتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين ان مشاجرة نشبت بين عائلتين، بالقرب من كوبري برغوت، بقرية قلهانة بطريق إطسا، وتبين من المعاينة الأولية، التي أجراها الرائد هيثم طلبة رئيس مباحث المركز أن المشاجرة أستخدم بها سلاح ناري خرطوش، ما أدي إلي مصرع شخص يبلغ من العمر 38 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالوجه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الحثة، بعد مناظرة الكب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة الوفاة، وكلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وتولي التحقيق.

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