الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب بطلق ناري أثناء مشاجرة بين عائلتين في الفيوم

مصرع شاب في مشاجرة
مصرع شاب في مشاجرة بالفيوم، فيتو

لقي شخص بمحافظة الفيوم  مصرعه، إثر تعرضه لطلق ناري اثناء مشاجرة بين عائلتين، بالقرب من  كوبري برغوت بقرية قلهانة طريق إطسا، وتم نقل الجثة، واخطرت الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين  في دائرة المركز، واطلق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية أصاب أحدهم شاب من الكرف الاخر، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وانتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين ان مشاجرة نشبت بين عائلتين، بالقرب من كوبري برغوت، بقرية قلهانة بطريق إطسا، وتبين من المعاينة الأولية، التي أجراها الرائد هيثم طلبة رئيس مباحث المركز أن المشاجرة أستخدم بها سلاح ناري خرطوش، ما أدي إلي  مصرع شخص يبلغ من العمر 38 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالوجه. 

وتم نقل الجثة إلى  مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الحثة، بعد مناظرة الكب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة الوفاة، وكلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وتولي التحقيق.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الإثنين 30-9-2021

انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في الفيوم غدا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم أحمد عزت البحث الجنائي بمحافظة الفيوم سيارة الاسعاف طلق نارى مدير أمن الفيوم مركز شرطة اطسا مشرحة مستشفي الفيوم العام وكيل النيابة

مواد متعلقة

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الإثنين 30-9-2021

انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في الفيوم غدا

آثار الفيوم تنظم ندوة عن ألعاب رياضية مارسها المصري القديم

أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-9-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

نجوى فؤاد تكشف مفاجأة عن 4 محاولات لـ هنري كيسنجر للزواج منها (فيديو)

وفاة خالد نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية