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خارج الحدود

رئيس الاحتلال يكشف مخطط بلاده الشيطاني للمنطقة بعد اغتيال حسن نصر الله

الرئيس الإسرائيلي،
الرئيس الإسرائيلي، فيتو

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قرار استراتيجي ونحتاج عملية سياسية تفتح أفقا يغير المنطقة ويتيح تحالفات نتطلع إليها.

هدف يحيى السنوار من وجهة نظر الرئيس الإسرائيلي

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: علينا أن نبذل كل ما هو مطلوب لإعادة المختطفين، لا سيما وأن يحيى السنوار يسعى لتعزيز خلافاتنا الداخلية.

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مزاعم تأجيل اغتيال يحيى السنوار

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية، أنه في الأشهر الأخيرة كانت الفرصة سانحة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ولكن تقرر عدم تنفيذ العملية خشية إصابة مختطفين.

تعليق قائد الحرس الثوري الإيراني على اغتيال حسن نصر الله

ومن جانبه، اعتبر حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني: اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والعميد نيلفروشان بأنه سيحدث تغييرا وتحولا تاريخيا في العالم الإسلامي.

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