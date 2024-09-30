الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كيف يتعامل كولر مع غياب محمد هاني عن تشكيلة الأهلي؟

محمد هاني
محمد هاني

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على الدفع بعمر كمال عبد الواحد أساسيا في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة محمد هاني في الرباط الصليبي الخلفي مؤكدا إن عمر كمال سيكون أساسيا في هذا المركز بداية من مباريات السوبر المحلي المرتقب في الإمارات الشهر القادم. 

 حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأحد القادم موعدا لاستئتاف تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات السوبر المحلي حيث منح كولر المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أسبوع بعد خسارة السوبر الإفريقي. 

 تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباريات فريقه ثلاث شهور بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي تلك التي تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي. 

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري حتى 24 من الشهر ذاته. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

 

الأهلي كولر محمد هاني

مواد متعلقة

موعد مران الأهلي الأول بعد خسارة السوبر الأفريقي

الأهلي يخسر محمد هاني ٣ شهور للإصابة

أول ظهور رسمي بعد خسارة السوبر الإفريقي، موعد مباراة الأهلي القادمة

"فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

أخبار الأهلي، حقيقة رحيل قمصان وإصابة هاني وضغوط جديدة على كولر

إدارة الأهلي تمارس ضغوطا على كولر لإقناعه بتدعيم الفريق بصفقات محلية

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اختيار مدير كرة جديد بعد خسارة السوبر الإفريقي

هل يعود الشناوي لدكة الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي؟ مصدر يوضح

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

النيابة تحقق مع المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

التعليم تكشف حقيقة إلغاء الأحياء للصف الثاني الثانوي

السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز

أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يلقي كلمة اليوم

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

كيف يتعامل كولر مع غياب محمد هاني عن تشكيلة الأهلي؟

منوعات

المزيد

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 80 ألف عام، "مذنب القرن" يظهر فوق كوكب الأرض

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القيد بشروط.. نقابة المهندسين تحسم الجدل حول قيد خريجي المعاهد الهندسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية