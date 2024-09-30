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رياضة

الأهلي يخسر محمد هاني ٣ شهور للإصابة

محمد هاني، فيتو
محمد هاني، فيتو

الأهلي، تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباريات فريقه ثلاثة شهور بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي. 

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري حتى 24 من الشهر ذاته. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

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