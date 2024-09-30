الإثنين 30 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف علي مكان عزاء زوجة إسماعيل فرغلي

إسماعيل فرغلي
إسماعيل فرغلي

يستقبل مساء اليوم  الفنان إسماعيل فرغلى، عزاء زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والتي رحلت عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض.

وكان إسماعيل فرغلي، بكى على الهواء بعد سؤاله عن زوجته، قائلا:"ندعيلها بالشفاء والسرطان بقى موجود في كل بيت".

معاناة زوجة إسماعيل فرغلي

وأضاف في تصريحات تليفزيونية:"السرطان اللي عند مراتي للأسف اتحور، وأخدت كيماوي واستئصلنا أجزاء كتيرة بس ظهر تاني وبدأنا يبقى فيه كيماوي تاني ونقل دم".

 

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