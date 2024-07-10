الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد صيام يكشف لأول مرة تفاصيل إصابته بالسرطان (فيديو)

الفنان أحمد صيام،
الفنان أحمد صيام، فيتو

أحمد صيام، كشف الفنان أحمد صيام، تفاصيل إصابته بالسرطان، قائلا: "كنت أدخن 6 علب سجائر يوميا، كنت شرها في التدخين وفي لحظة صحيت من النوم لقيت الدنيا مهزوزة صحيا وقتها خوفت وقررت ماشربش سجائر ورميت السجائر إللي عندي".

 

اكتشاف أحمد صيام إصابته بالسرطان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "بعد ما أقلعت عن التدخين بيوم واحد قررت أذهب للطبيب وأكشف وبعد عمل التحاليل والأشعة فجأة لقيته بيقولي عندك سرطان في الرئة".

 

الفنان أحمد صيام، فيتو

كواليس إصابة أحمد صيام بسرطان الرئة 

ولفت: "ليا زوجة أخويا طبيبة قالت لي لازم ناخد عينة ونحلل ونمشي في طريق العلاج، قلت لها لا هنحلل ولا هنعمل ومتجبيش سيرة لحد وهنسيب الجثة مقفولة لغاية لما نسلمها لأصحابها وتاني يوم قالت لي فيه طبيب شاب زميلنا أخصائي جراحة قلب وصدر وهو بيحبك وعايزك تروح له العيادة تدردش معاه".

مقابلة طبيب جراحة استئصال سرطان الرئة

وتابع: "روحت للطبيب عيادته لقيته شاب أسمر لطيف، وعنده ابتسامة لطيفة جدا وقال لي بيقولوا علينا جزارين وأنا مش هقولك هندخل عمليات ونشيل الورم، الورم بتاعك على فص من الفصوص الثلاثة اللي في الرئة اليمين وإحنا هندخل نشيل الفص ده قلت له تمام نعمل العملية".
 

الفنان أحمد صيام وقصة إصابته بالسرطان، فيتو

رحلة علاج أحمد صيام من السرطان

وأكمل: "مراتي وقتها عرفت وزوجة أختي عرفت كل أقاربي، ولما اتقال لي عندك كانسر حسيت إني مضغوط وهقع، وبعد شوية قلت لنفسي إيه المشكلة أخاف من الموت علشان إيه وعيالي كانوا صغيرين قلت يا هل ترى أنا أحن عليهم من اللي أعطاهم ليا، روحت عملت الجراحة وأنا داخل العمليات كنت باضحك وأخدت كيماوي بعد الجراحة وكل 6 شهور بعمل فحص من سنة 2007".

أحمد صيام: مكنتش ناوي أحترف التمثيل وهذا سبب رفض دور "الشاذ" (فيديو)

منذ أكثر من عام، كندة علوش تروي كواليس معاناتها مع سرطان الثدي (فيديو)

ولفت: "بعد تجربة إصابتي بالسرطان وعلاجي شوفت حب الناس اللى زاروني في المستشفى من أول الزعيم عادل إمام لحد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، والمستشفى مكنتش بتفضى طوال الـ24 ساعة".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد صيام الفنان أحمد صيام اصابة أحمد صيام بالسرطان سهير جودة مفيدة شيحة

مواد متعلقة

أحمد صيام: مكنتش ناوي أحترف التمثيل وهذا سبب رفض دور "الشاذ" (فيديو)

نجوى إبراهيم: مجدي يعقوب قال لي كسرة النفس بتجيب سرطان (فيديو)

كندة علوش تكشف للمرة الأولى معاناتها مع مرض السرطان (فيديو)

الأكثر قراءة

الدبلومات الفنية 2024، رابط سريع للحصول على النتيجة برقم الجلوس

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الحالة الصحية لـ أحمد سليمان بعد إجرائه جراحة في القلب لمدة 8 ساعات

آخر كلام، الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي (فيديو)

وزير شؤون المجالس النيابية يكشف هدف السيسي من تعيين نائبين لمدبولي (فيديو)

منوعات

المزيد

اعتقال رجل حاول تهريب 100 أفعى في سرواله

السعودية تكشف ملامح أطول برج رياضي في العالم (صور)

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

رئيس بلدية فرنسية يأمر رجال الدين بالتفرغ للدعاء لوقف المطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 10-7-2024 في السوق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية