أحمد صيام يكشف لأول مرة تفاصيل إصابته بالسرطان (فيديو)

أحمد صيام، كشف الفنان أحمد صيام، تفاصيل إصابته بالسرطان، قائلا: "كنت أدخن 6 علب سجائر يوميا، كنت شرها في التدخين وفي لحظة صحيت من النوم لقيت الدنيا مهزوزة صحيا وقتها خوفت وقررت ماشربش سجائر ورميت السجائر إللي عندي".

اكتشاف أحمد صيام إصابته بالسرطان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "بعد ما أقلعت عن التدخين بيوم واحد قررت أذهب للطبيب وأكشف وبعد عمل التحاليل والأشعة فجأة لقيته بيقولي عندك سرطان في الرئة".

الفنان أحمد صيام، فيتو

كواليس إصابة أحمد صيام بسرطان الرئة

ولفت: "ليا زوجة أخويا طبيبة قالت لي لازم ناخد عينة ونحلل ونمشي في طريق العلاج، قلت لها لا هنحلل ولا هنعمل ومتجبيش سيرة لحد وهنسيب الجثة مقفولة لغاية لما نسلمها لأصحابها وتاني يوم قالت لي فيه طبيب شاب زميلنا أخصائي جراحة قلب وصدر وهو بيحبك وعايزك تروح له العيادة تدردش معاه".

مقابلة طبيب جراحة استئصال سرطان الرئة

وتابع: "روحت للطبيب عيادته لقيته شاب أسمر لطيف، وعنده ابتسامة لطيفة جدا وقال لي بيقولوا علينا جزارين وأنا مش هقولك هندخل عمليات ونشيل الورم، الورم بتاعك على فص من الفصوص الثلاثة اللي في الرئة اليمين وإحنا هندخل نشيل الفص ده قلت له تمام نعمل العملية".



الفنان أحمد صيام وقصة إصابته بالسرطان، فيتو

رحلة علاج أحمد صيام من السرطان

وأكمل: "مراتي وقتها عرفت وزوجة أختي عرفت كل أقاربي، ولما اتقال لي عندك كانسر حسيت إني مضغوط وهقع، وبعد شوية قلت لنفسي إيه المشكلة أخاف من الموت علشان إيه وعيالي كانوا صغيرين قلت يا هل ترى أنا أحن عليهم من اللي أعطاهم ليا، روحت عملت الجراحة وأنا داخل العمليات كنت باضحك وأخدت كيماوي بعد الجراحة وكل 6 شهور بعمل فحص من سنة 2007".

ولفت: "بعد تجربة إصابتي بالسرطان وعلاجي شوفت حب الناس اللى زاروني في المستشفى من أول الزعيم عادل إمام لحد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، والمستشفى مكنتش بتفضى طوال الـ24 ساعة".