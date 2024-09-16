قبل منى زكي، أشهر نجمات الفن ترشحا لجوائز الأوسكار

ترشحت النجمة منى زكي للمرة الثانية للمنافسة على جوائز أوسكار لعام 2025 بأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم"القاهرة مكة"، وكانت ترشحت من قبل ذلك عن فيلم “سهر الليالي” الصادر عام 2003.

وقبل منى زكي ترشح عدد كبير من نجمات الفن المصري لجوائز أوسكار.

ونستعرض أبرزها خلال السطور التالية:

هند رستم عن دورها “هنومه” فى فيلم “ باب الحديد” 1958.

فاتن حمامة فى أفلام “دعاء الكروان ”1959- “إمبراطورية ميم”1972- أريد حلا 1975.

ماجدة الصباح عن فيلم “المراهقات” 1960

تحية كاريوكا عن فيلم “أم العروسة” 1963

نادية لطفي عن فيلم المومياء

حنان ترك عن فيلم“ المصير” 1997

ليلي علوي عن فيلم “بحب السيما ” 2004

غادة عادل عن فيلم “ فى شقة مصر الجديدة ” 2007

بسمة عن فيلم “ رسائل البحر ” 2010

ياسمين رئيس عن فيلم "فتاة المصنع" 2014

مريهان مجدي عن فيلم “ورد مسموم” عام 2018

نيللي كريم عن فيلمي “ اشتباك” و“فوي فوي فوي” عام 2023.