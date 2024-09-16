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ثقافة وفنون

قبل منى زكي، أشهر نجمات الفن ترشحا لجوائز الأوسكار

منى زكي وفاتن حمامة
منى زكي وفاتن حمامة

ترشحت النجمة منى زكي للمرة الثانية للمنافسة على جوائز أوسكار لعام 2025 بأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم"القاهرة مكة"، وكانت ترشحت من قبل ذلك عن فيلم “سهر الليالي” الصادر عام 2003.

 

وقبل منى زكي ترشح عدد كبير من نجمات الفن المصري لجوائز أوسكار.

ونستعرض أبرزها خلال السطور التالية:

  • هند رستم عن دورها “هنومه” فى فيلم  “ باب الحديد” 1958.
  • فاتن حمامة فى أفلام  “دعاء الكروان ”1959- “إمبراطورية ميم”1972- أريد حلا 1975.

 

  • ماجدة الصباح عن فيلم “المراهقات” 1960
  • تحية كاريوكا عن فيلم “أم العروسة” 1963
  • نادية لطفي عن فيلم المومياء
  • حنان ترك عن فيلم“ المصير” 1997
  • ليلي علوي عن فيلم “بحب السيما ” 2004
  • غادة عادل عن فيلم “ فى شقة مصر الجديدة ” 2007
  • بسمة عن فيلم “ رسائل البحر ” 2010
  • ياسمين رئيس عن فيلم "فتاة المصنع" 2014
  • مريهان مجدي عن فيلم “ورد مسموم” عام 2018
  • نيللي كريم عن فيلمي “ اشتباك” و“فوي فوي فوي” عام 2023.

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النجمة مني زكي امبراطورية ميم جوائز الأوسكار فوي فوي فوي فاتن حمامة في شقة مصر الجديدة فيلم المومياء

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