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ثقافة وفنون

المهن السينمائية تعلن الفيلم المرشح لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار

الأعلي للثقافة، فيتو
الأعلي للثقافة، فيتو

اجتمعت اليوم الإثنين الموافق 16/9/2024 لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين وتُعلن اللجنة عن اختيار فيلم (رحلة 404) من إخراج هاني خليفة بأغلبية الأصوات.

وجاء فى بيان النقابة:  ترى اللجنة أن مسألة الاختيار لم تكن سهلة لسيطرة الأفلام التجارية على الإنتاج السينمائي، وهو ما يتطلب وقفة جادة من الجهات السينمائية المسئولة للتصدي لهذه الأفلام التي باتت تسيئ لصناعة السينما المصرية العريقة.

 

قصة فيلم رحلة 404

ويأتي فيلم "رحلة 404" الذي كان يحمل اسم “القاهرة مكة” فى السابق بتصنيف رقابي (+16) بطولة  النجمة منى زكي.

‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬تشويقى‭ ‬مثير‭ ‬حول‭ ‬رحلة‭ ‬تخوضها  ‬منى‭ ‬زكى‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬مكة،‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬مع‭ ‬والدها،‭ ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬بأسبوع‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬تغير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتها،‭ ‬وتصبح‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرها‭:‬إما‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬الرحلة‭ ‬وفى‭ ‬نيتها‭ ‬الخير‭ ‬أو‭ ‬تعودإلى طريق الدعارة التي ترغب التطهر منه،‭ ‬مما‭ ‬يدخلها‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬عديدة.‭

‬كما‭ ‬تجمعها‭ ‬علاقة‭ ‬قديمة‭ ‬مع‭ ‬سمسار‭ ‬العقارات‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الأحداث،‭ ‬وخلال‭ ‬الرحلة‭ ‬تتقابل‭ ‬منى‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬نجوم‭ ‬العمل:‭ ‬محمد‭ ‬ممدوح،‭ ‬محمد‭ ‬فراج،‭ ‬خالد‭ ‬الصاوي،‭ ‬شيرين‭ ‬رضا،‭ ‬محمد‭ ‬علاء،‭ ‬عارفة‭ ‬عبد‭ ‬الرسول،‭ ‬سماء‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وشادى‭ ‬ألفونس،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬محمد‭ ‬رجاء،‭ ‬وإخراج‭ ‬هاني‭ ‬خليفة‭.‬

فريق فيلم رحلة 404

 

وسابقًا فاز فيلم “ رحلة 404 - القاهرة - مكة” ‬بجائزة‭ ‬ساويرس‭ ‬لكتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬الشباب‭ ‬عام‭،2015 ‬ حيث‭ ‬حظيت‭ ‬القصة‭ ‬قبل‭ ‬الـ8‭ ‬ سنوات‭ ‬بقبول‭ ‬وترحيب‭ ‬من‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافى‭ ‬والفنى،‭ ‬والفيلم‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬التحضير‭ ‬له‭ ‬وتصويره‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬ويعد‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬مصرى‭ ‬يصوَّر‭ ‬فى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية.

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