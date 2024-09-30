بيان رسمي من حسين لبيب بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

نشر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

وكتب حسين لبيب: “بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن كامل مجلس إدارة نادي الزمالك أتقدم بالتهنئة لجماهير نادي الزمالك العظيمة والوفية بالفوز بكأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة، وأيضًا اللقب الثالث لنا بدون خسارة على حساب أشقائنا من الأندية المصرية وهو ما يزيد من قوة المنافسة على البطولة وقيمتها”.

وواصل: “بالإضافة إلى الأجواء الرائعة التي أُحيطت بتنظيم البطولة من قِبَل موسم الرياض برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، هذا هو اللقب القاري الثاني لنا في إدارة نادي الزمالك بعد أقل من سنة فقط من تشرُّفي برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك حيثُ نسعى جاهدين بوصلِ حاضرنا ومستقبلنا بإرثِنا التاريخي الذي نفخرُ به بكوننا أكثر الأندية الأفريقية استحواذا على الألقاب القارية في القرن العشرين، محاولين بكل جُهدِنا تعويض ما فاتنا في عصور التَّخبُّط الإداري السابقة التي أبعدت الزمالك كثيرًا عن رصيده وإرثه القاري المميز”.

وقال: “ما أشبه الليلة بالبارحة سطر نجوم الزمالك ملحمة تاريخية تعيد للأذهان مشهد بطولة السوبر الأفريقي في عام ١٩٩٤ في القرن العشرين، بإعادة المشهد في بطولة السوبر في عام ٢٠٢٤ في القرن الواحد والعشرين، مؤكدين أنه لم ولن تنضب عزيمة رجال الزمالك، ولا يسعني إلا شُكر كل جماهير الزمالك على مساندتهم الدائمة لنادي الزمالك، وهي الخِصلة التي نتوارثها في نادي الزمالك جيلًا بعد جيل، يعلم الجميع إن هذا النادي مُحاط دائمًا بمحبيه أصحاب القلوب الوفية، والسَّواعد القوية القادرة دومًا علي حماية النادي، ومساعدته في النهوض دائمًا تحت كل الظروف”.



وأضاف: “يتسع مجال الشكر بالتأكيد ليشمل جميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع اللاعبين الأبطال الذين لم يدخروا أي جهد لإسعاد جماهيرنا العظيمه وهم أصحاب هذا الإنجاز وصُنَّاعه الأصليون الذين يثبتون دومًا أنَّ معدنهم يليق بتمثيل قلعتهم الرياضية الأكبر، التي بُنِيَّت من معدنٍ صلبٍ لا ينكسر بل يَكْسر كل محاولات النيل منها، وأثبتوا دومًا أنهم قادرون على الرد في الملعب علي كل حملات التشكيك في قدراتهم والذين استطاعوا ـن يثبتوا بالفعل والعمل ـنها حملات مغرضة زادتهم قوة واصرار على الفوز الذي يستحقونه عن جدارة”.

وأوضح: “ولا يسعنا إلا أن نجدد العهد معكم على مواصلة العمل من أجل تجاوز كل الصعاب لإعادة نادي الزمالك إلى مساره الصحيح ومكانته التي خُلِقَ من أجلها كأكبر قلعة رياضية في مصر”.

وتابع: "وكل ما نطمع فيه من جمهورنا هو منحنا مزيدًا من الصبر لأن فترة التَّخبُّط الإداري لم تقتصر تبعاتها فقط على توقفنا عن إضافة ما اعتاد عليه زمالكنا من ألقاب لكنها تركت لنا عبء اقتصادي كبير نعمل جاهدين على تجاوزه ولكن بالتاكيد لن يتم هذا بين عشيةٍ وضُحَاها ولكننا واثقين أنَّ استمرار مساندتكم لنا مع الصبر علينا سيمنحنا الدافع والقوة الإضافية التي ستمكِّننا من فك شفرة المستحيل وتحويله إلى الممكن، ونعدكم بالحفاظ علي الإبتسامة التي رسمها نجومنا ليلة الجمعة في السابع والعشرون من سبتمبر لأن ما نلمِسه من حبكم ومساندتكم لناديكم يزيدنا إيمانًا بِأنه لا يوجد من يستحق الفرحة أكثر منكم".



الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.