شيكابالا: أتمنى استمرار جوميز مع الزمالك لسنوات وبنتايك صفقة سوبر

أشاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بمستوى عبد الله السعيد مع القلعة البيضاء بعد فوزه بلقب السوبر الإفريقي.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر ومن وجهة نظري حرام إنه مجاش الزمالك من فترة طويلة كان لازم يجي القلعة البيضاء من سنوات".

وأضاف: "لأول مرة أشاهد فرحة عبد الله السعيد بتحقيقه بطولة فهو يشعر بتقديره من جانب الجميع سواء الجماهير أو اللاعبين".

شيكابالا: أتمنى استمرار جوميز مع الزمالك لسنوات

وأكد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق يعشق القلعة البيضاء، مضيفا: "أتمنى استمرار جوميز مع الزمالك لسنوات مقبلة فهو مدير فني كبير ويحب كرة القدم ويعمل على تحفيز اللاعبين في التدريبات بشكل كبير وأيضا يقوم بتطوير مستوى اللاعبين".

شيكابالا: بنتايك صفقة سوبر

وأشاد قائد فريق الزمالك، بالمغربي محمود بنتايك بعد تقديمه لمستوى مميز في مباراة السوبر الإفريقي.

وقال شيكابالا: "محمود بنتايك صفقة مميزة للغاية وقدم مستوى جيد في لقاء السوبر الإفريقي وهو لاعب يشبه لاعبي نادي الزمالك وانسجم بشكل سريع ومستواه سيرتفع في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أديبايور زملكاوي ويعشق نادي الزمالك ومشهده في تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي كان حاجة 13 خالص".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.