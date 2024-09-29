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دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)

دون جراحة، مستشفى
دون جراحة، مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا تنجح في علاج

نجح فريق الأشعة التداخلية بمستشفى ملوي التخصصي في علاج حالة نادرة لمريض يعاني من بؤرة سرطانية نتيجة تليف كبدي.

مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، أنه تم استقبال المريض بالمستشفى وإجراء الأشعات والتحاليل اللازمة، حيث تم تشخيص وجود البؤرة السرطانية.

طريق الأشعة التداخلية باستخدام إبرة الميكروويف

ولفت إلى تدخل فريق الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور أحمد محروس، استشاري الأشعة التداخلية، والدكتورة غادة محمود قرني، رئيس قسم الأشعة، والدكتور محمد علاء، أخصائي الأشعة التداخلية، باستخدام أحدث طرق العلاج، وهو الكي عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام إبرة الميكروويف.

دون الحاجة إلى إجراء جراحة

وأكد مدير مستشفى ملوي التخصصي، تم إجراء العلاج للمريض دون الحاجة إلى إجراء جراحة، وتم خروج المريض من المستشفى في نفس اليوم بعد تحسن حالته العامة.. وسيتم متابعة حالة المريض في العيادات الخارجية بالمستشفى.

مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا 

 

وأشار إلى أن العملية شارك بها فريق التخدير بقيادة الأستاذ الدكتور سلمان حمدي، استشاري التخدير، بالإضافة إلى فريق التمريض والفنيين المختصين.

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