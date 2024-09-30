الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد بث التلاوات المجودة اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر “فيتو” الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الإسراء   5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن   30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى / وما تيسر من سورتى الحاقة/ المعارج  30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى ما تيسر من سورة التوبة 15 ق

52: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كارم الحريرى وما تيسر من سورتى النبأ/ الطارق   30ق

18: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص  30ق

12:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى آل عمران/ النساء  30ق

04:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد تميم المراغى وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق   15ق

14:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / سيد أحمد السبع وما تيسر من سورة القصص

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب حمودة 5ق الساعة 16:13

مصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمى من سورة الحجر  

20:03 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق

21:30 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ / سيد أحمد السبع  وما تيسر من سورة النساء ( بمناسبة ذكراه)  30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سور الواقعة/ الحديد/ العلق/ فاتحة الكتاب   42ق


024:15ب عد منتصف الليل للشيخ على حجاج السويسى  وما تيسر من سورتى القيامة/ الإنسان الإسراء   44ق

01:35 بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالرحمن الدروى  ماتيسرمن سورة الطور     15ق

02:26 بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد أحمد الشريف  ماتيسر من سورة الفرقان 15ق

03:49 بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر / وما تيسر من سور الزمر/ القمر/ الرحمن    40ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إذاعة القرآن الكريم احمد الرزيقي سورة التوبة محمد صديق المنشاوي مصطفى اسماعيل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

"فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

بيان رسمي من حسين لبيب بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

صفارات الإنذار تدوي في 12 مقاطعة أوكرانية

شيكابالا: انهمرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي وكنت مطمئنا بحصد اللقب

إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن تأخير اغتيال يحيى السنوار

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

وزيرة البيئة تعقد ندوة موسعة بنقابة الصحفيين لمناقشة أبرز التحديات البيئية وحلولها

منوعات

المزيد

204 % زيادة في إقبال الإسرائيليين على المهدئات بسبب حرب لبنان

تضاعف أعداد الطلاب المصابين باضطرابات الأكل في بريطانيا خلال 5 سنوات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية