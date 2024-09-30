مواعيد بث التلاوات المجودة اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر “فيتو” الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الإسراء 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى / وما تيسر من سورتى الحاقة/ المعارج 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى ما تيسر من سورة التوبة 15 ق
52: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كارم الحريرى وما تيسر من سورتى النبأ/ الطارق 30ق
18: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 30ق
12:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى آل عمران/ النساء 30ق
04:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد تميم المراغى وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق 15ق
14:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / سيد أحمد السبع وما تيسر من سورة القصص
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب حمودة 5ق الساعة 16:13
مصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمى من سورة الحجر
20:03 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق
21:30 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ / سيد أحمد السبع وما تيسر من سورة النساء ( بمناسبة ذكراه) 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سور الواقعة/ الحديد/ العلق/ فاتحة الكتاب 42ق
024:15ب عد منتصف الليل للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورتى القيامة/ الإنسان الإسراء 44ق
01:35 بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالرحمن الدروى ماتيسرمن سورة الطور 15ق
02:26 بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد أحمد الشريف ماتيسر من سورة الفرقان 15ق
03:49 بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر / وما تيسر من سور الزمر/ القمر/ الرحمن 40ق
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