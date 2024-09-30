مواعيد بث التلاوات المجودة اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر “فيتو” الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الإسراء 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى / وما تيسر من سورتى الحاقة/ المعارج 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى ما تيسر من سورة التوبة 15 ق

52: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كارم الحريرى وما تيسر من سورتى النبأ/ الطارق 30ق

18: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 30ق

12:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى آل عمران/ النساء 30ق

04:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد تميم المراغى وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق 15ق

14:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / سيد أحمد السبع وما تيسر من سورة القصص

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/عبد الوهاب حمودة 5ق الساعة 16:13

مصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمى من سورة الحجر

20:03 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق

21:30 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ / سيد أحمد السبع وما تيسر من سورة النساء ( بمناسبة ذكراه) 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سور الواقعة/ الحديد/ العلق/ فاتحة الكتاب 42ق



024:15ب عد منتصف الليل للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورتى القيامة/ الإنسان الإسراء 44ق

01:35 بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالرحمن الدروى ماتيسرمن سورة الطور 15ق

02:26 بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد أحمد الشريف ماتيسر من سورة الفرقان 15ق

03:49 بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر / وما تيسر من سور الزمر/ القمر/ الرحمن 40ق