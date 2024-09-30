204 % زيادة في إقبال الإسرائيليين على المهدئات بسبب حرب لبنان
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، إقبال الإسرائيليين على شراء الأدوية المهدئة بسبب الحرب على لبنان، وتعنت الحكومة الإسرائيلية في عدم إتمام صفقة تبادل أسرى.
اقبال الإسرائيليين على شراء أدوية الاكتئاب بسبب لبنان
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية: أن نسبة الزيادة في شراء الإسرائيليين أدوية مهدئة ومضادة للاكتئاب بلغت 204% وهي 7 أضعاف مما كان عليه الوضع خلال حرب لبنان الثانية.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".
وتابع نتنياهو: "وحدة الصف هي الشرط الضروري لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعدائنا والقضاء على حماس، مضيفا: نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله".
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