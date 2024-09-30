"فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

الأهلي، كشفت مصادر داخل الأهلي تفاصيل الأزمة الصحية لمحمود كهربا لاعب الأهلي، بعد أنباء نقله إلى أحد المستشفيات عقب إصابته بوعكة صحية.



وعلمت " فيتو" أن “كهربا” شعر بسرعة في ضربات القلب وأيضا (برودة في الجسم) ودوخة، وعلى الفور تواصل مع أحمد جاب الله طبيب الأهلي الذي طالب اللاعب بالتوجه إلى أحد المستشفيات سريعا.



وبعدها توجه طبيب الأهلي إلى “كهربا” في المستشفى، حيث خضع لاعب الأهلي لعدة فحوصات طبية وأيضا بعض التحاليل السريعة وتم وضع محلول خاص له، وبعدها تم الاطمئنان على حالته وغادر المستشفى، حيث بات اللاعب في طريقه حاليا لمنزله بعد الاطمئنان على صحته.