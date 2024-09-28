اخبار الأهلي، إصابة هاني وأزمة أفشة وإمام وتوابع خسارة السوبر الإفريقي

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي، نجح محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء أزمة أفشة وإمام عاشور ثنائي الفريق، والتي اشتعلت بينهما عقب خسارة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك.

وعلمت فيتو ان أفشة دخل في مشادة مع إمام عاشور كادت أن تتطور لولا تدخل كهربا الذي أنهي الأمر سريعا بين الثنائي.

جدد سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة تحذيراته إلي بيرسي تاو لاعب الفريق بشأن الاعتراض بأي شكل من الأشكال على قرار الجهاز الفني باستبداله في المباريات، بعد ظهوره غاضبا أمس عقب استبداله في الشوط الثاني.

كما كلف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساعده ياسين ميكاري محلل أداء الفريق بإعداد تقرير شامل بالفيديو عن أخطاء كل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس، وتسليمها إلي جميع اللاعبين من أجل الوقوف عليها ودراستها بشكل جيد.

يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة بالقاهرة، للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها أمس في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، والتي غادر على إثرها ملعب المباراة وحل عمر كمال بدلا منه.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية جلسة مع جهازه المعاون، لبحث أسباب خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس بالسعودية، وذلك داخل مقر إقامة الفريق في مدينة الرياض.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان إصدار عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث سيوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني.

يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة، تقريرا شاملا بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

وتعود اليوم بعثة الأهلي إلي القاهرة قادمة من السعودية، عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس الجمعة.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة أمس.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 19 الجاري حتى 25 من الشهر ذاته.

خسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم امس على ملعب المملكة “أرينا”.