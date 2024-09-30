سيف زاهر: نقل كهربا إلى المستشفى بسبب هبوط في الدورة الدموية

أعلن الإعلامي سيف زاهر نقل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي للمستشفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الفترة الحالية في أحد المستشفيات في القاهرة.

فيما أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة وذلك بعد الإشاعة التي خضع لها.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

وأضاف جاب الله: “اللاعب يحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وعلى جانب آخر، يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي الضغط علي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لإقناعه بإبرام صفقة جديدة، وضم لاعب محلي خاصة بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وتأتي محاولات مسئولي الأهلي بإقناع المدرب في ظل رفضه التعاقد مع أي لاعب محلي في الوقت الحالي، نظرا لعدم قناعاته الفنية كما كشفت العديد من المصادر.

وفي حالة نجاح ضغط مسئولي القلعة الحمراء واقتناع المدرب السويسري فسيتحرك النادي الأهلي للتدعيم في مركز الجناح والمهاجم على وجه التحديد، في ظل العجز في مركز الجناح وعدم وجود بديل لوسام أبو علي مهاجم الفريق سوى محمود كهربا.

ويأتي تفكير الأهلي في التعاقد مع لاعب محلي وليس أجنبيا، بالرغم من توافر مقعده في قائمة المحترفين بالنادي، وذلك يرجع للقرار السابق الذي اتخذته الإدارة، بالاتفاق مع المدرب في تأجيل التعاقد مع المحترف الخامس حتى انتقالات يناير.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما امس الأول على ملعب المملكة “أرينا.