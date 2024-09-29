إدارة الأهلي تمارس ضغوطا على كولر لإقناعه بتدعيم الفريق بصفقات محلية

النادي الأهلي، جدد مسؤلو النادي الأهلي ضغوطهم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإقناعه بالتعاقد مع لاعب محلي، وتحديدا في مركزي الجناح أو المهاجم من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق باب القيد في 25 أكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر داخل الأهلي أن شركة الكرة ولجنة التخطيط لم يتطرقا تماما لفكرة اختيار مدير كرة جديد لتولي المهمة خلفا لسامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة.

وأضافت المصادر أن قمصان مستمر في منصبه وما تردد بشأن رحيله عن منصبه غير صحيح ولم يتم التطرق اليه.

كما كشف مصدر داخل الأهلي موقف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق من العودة إلي دكة البدلاء في بطولة السوبر المصري الشهر القادم خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمس الأول أمام الزمالك.

وقال المصدر: الشناوي سيحتفظ بمكانه أساسيا في تشكيلة الأهلي ولا مساس باللاعب الذي يرفض الجهاز الفني تحميله مسؤلية خسارة اللقب الإفريقي للموسم الثاني على التوالي.

قال مصدر داخل الأهلي أن هناك جلسة سوف تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق في حضور لجنة التخطيط بعد عودة السويسري من أجازته لمناقشة تقرير خسارة السوبر الإفريقي والاستعداد لمنافسات كأس السوبر المصري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي الدفع بالمغربي أشرف داري لاعب الفريق بشكل أساسي في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات والذي يقام خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر المقبل.

حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب الفريق عمر الساعي من استخدام السوشيال ميديا بشكل يورطه في أزمات مع الجماهير وذلك بعد ستوري اللاعب امس الذي آثار جدلا عقب عودة بعثة الفريق من السعودية عقب خسارة السوبر الإفريقي.

يدرس مسئولو النادي الأهلي تشكيل لجنة لإدارة وتنظيم مباراة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال المقرر لها 29 أكتوبر القادم على ستاد القاهرة الدولى حيث طلب الأهلي الحصول على السعة الجماهيرية الكاملة في هذه المباراة.

يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية جديدة اليوم لحسم تشخيص إصابته التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في ركبته حيث أثبتت الفحوصات الطبية الأولية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة ولكن اللاعب يخضع لفحص طبي جديد اليوم.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة أمس الأول.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأول على ملعب المملكة "أرينا".