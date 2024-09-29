هل اتخذ حزب الله قرارا بتعيين زعيم جديد بعد حسن نصر الله؟ خبير يرد
قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية: إننا أمام معادلة جديدة في التعامل بين طرفي الصراع في الجنوب اللبناني حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
توجه إسرائيلي بشأن حزب الله
وأشار إلى أن هناك توجها إسرائيليا كاملا بعدم إعطاء فرصة لحزب الله بأن يعيد ترميم نفسه وإعادة تجميع قوى مرة أخرى، لأنه مازال يملك القوة الصاروخية التي يمكن أن تؤذي إسرائيل.
زعيم حزب الله بعد حسن نصر الله
وأضاف «ملكاوي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله لم يتخذ قرارا إلى الآن بتعيين زعيم جديد، لكن يبدو أن من يخلف حسن نصر الله في زعامة حزب الله سيكون له دور مختلف عما كان لنصر الله من ناحية القدرة على جمع القيادات والأفراد والجماعات للتعاطف مع حزب الله.
حالة انقسام بين صفوف قيادات حزب الله
وتابع أستاذ الدراسات السياسية: حزب الله الآن أمام حالة فارقة يمكن أن تؤدي إلى حالة انقسام بين صفوف القيادات، و لا يوجد الآن إلا بعض القيادات العليا والباقية قيادات متوسطة أو دنيا.
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