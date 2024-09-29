الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هل اتخذ حزب الله قرارا بتعيين زعيم جديد بعد حسن نصر الله؟ خبير يرد

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية: إننا أمام معادلة جديدة في التعامل بين طرفي الصراع في الجنوب اللبناني حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

توجه إسرائيلي بشأن حزب الله

وأشار إلى أن هناك توجها إسرائيليا كاملا بعدم إعطاء فرصة لحزب الله بأن يعيد ترميم نفسه وإعادة تجميع قوى مرة أخرى، لأنه مازال يملك القوة الصاروخية التي يمكن أن تؤذي إسرائيل.

زعيم حزب الله بعد حسن نصر الله

وأضاف «ملكاوي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله لم يتخذ قرارا إلى الآن بتعيين زعيم جديد، لكن يبدو أن من يخلف حسن نصر الله  في زعامة حزب الله سيكون له دور مختلف عما كان لنصر الله من ناحية القدرة على جمع القيادات والأفراد والجماعات للتعاطف مع حزب الله.

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

البيت الأبيض يكشف موقف واشنطن من حرب شاملة مع حزب الله وإيران

حالة انقسام بين صفوف قيادات حزب الله 

وتابع أستاذ الدراسات السياسية: حزب الله الآن أمام حالة فارقة يمكن أن تؤدي إلى حالة انقسام بين صفوف القيادات، و لا يوجد الآن إلا بعض القيادات العليا والباقية قيادات متوسطة أو دنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حسن نصر الله حزب الله إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي لبنان

مواد متعلقة

خبير قانون دولي: اغتيال حسن نصر الله مخالف للقانون الدولى وجريمة حرب

آخرهم حسن نصر الله، هكذا تنجح إسرائيل في اصطياد رؤوس حزب الله

لا تظهر عليها آثار جروح، انتشال جثمان حسن نصر الله

خبير استراتيجي: رأس نتنياهو ستكون ثمنًا لاغتيال حسن نصر الله

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

السيسي يكشف عن السبب الحقيقي لدعم الصومال

منوعات

المزيد

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية