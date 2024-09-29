الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان: الاطمئنان على جودة مياه الشرب المنتجة بمحطة طيبة والالتزام بالمعايير القياسية

وزير الاسكان
وزير الاسكان

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، محطة تنقية مياه الشرب، بمدينة طيبة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمحطة، ورافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، بالمكونات المختلفة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة طيبة الجديدة، للاطمئنان على جودة مياه الشرب المنتجة، والالتزام بالمعايير القياسية لأعمال التشغيل والصيانة، للحفاظ على حالة المحطة، كما اطلعا على نتائج التحليل الدورى لعينات المياه المنتجة، بمعمل المحطة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، موقف توافر قطع الغيار اللازمة للمحطة، والمواد الكيميائية اللازمة للتحليل الدورى لعينات المياه المنتجة بمعمل المحطة، وتم تقديم الشكر للعاملين والفنيين القائمين على أعمال التشغيل والصيانة، وحثهم على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بأعلى جودة، للحفاظ على حالة المحطة، وضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الدكتور سيد إسماعيل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

وفاة خالد نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

نجوى فؤاد تكشف مفاجأة عن 4 محاولات لـ هنري كيسنجر للزواج منها (فيديو)

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية