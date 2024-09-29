طلاسم عمل مؤمن زكريا تتصدر التريند، والنشطاء: معالج روحي يكشف سر إصابة اللاعب بالسحر

مؤمن زكريا، تصدر اسم لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا تريند مصر والعالم العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تداول ادعاءات مفادها أن إصابة مؤمن زكريا ترجع إلى وجود "عمل بالسحر"، أدى لإصابته بالتصلب الجانبي الضموري، الذي أبعده عن الملاعب.

أعمال سحر وطلاسم تصيب مؤمن زكريا

وانتشرت مزاعم إصابة مؤمن زكريا بـ"أعمال السحر"، بعد ظهور أحد الأشخاص يدعى أنه "تربي" من منطقة البساتين، ادعى أنه عثر على "طلاسم وأعمال سحر"، تخص اللاعب، وجدها داخل إحدى المقابر في منطقة البساتين.

ادعاءات وجود طلاسم وسحر لمؤمن زكريا وزوجته، فيتو



وأثارت ادعاءات الـ"تربي"، بوجود طلاسم وأعمال سحر ظهر فيها صورة مؤمن زكريا داخل إحدى المقابر، ضجة وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا هذه الادعاءات بأنها درب من خيال، في حين أبدى آخرون دهشتهم من الإصابة المفاجئة التي أصابت مؤمن زكريا، وأبعدته عن الملاعب.

وعلق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مزاعم وجود "طلاسم سحرية" تخص مؤمن زكريا بأحد المقابر، فقالوا: "تخيل من 5 سنوات كان مؤمن زكريا أحسن لاعب كرة في مصر، وفجأة يمرض وحالته تتدهور بدون أي سبب، والأطباء يفسرون المرض بأنه ضمور في العضلات، لكن لا يعرفون كيف يعالجوه ومستقبله وحياته تتحول للأسوأ، ويشاء رب العالمين أن يظهر تربي يزعم أنه وجد عمل بالسحر لـ مؤمن زكريا وزوجته، وعليها صورته ومكتوب عليه طلاسم ومرض!، أمر غريب".

مؤمن زكريا كان أفضل لاعب قبل سنوات

في حين وصف أحد النشطاء ادعاءات وجود عمل بالسحر لمؤمن زكريا بأنها "ربما تكون أسوأ وأصعب قصة اليوم.. اكتشاف سحر وطلاسم لـ مؤمن زكريا! فقبل سنوات كان مؤمن زكريا من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر، وكان مشهور ومحبوب جدًا. فجأة يتعرض مؤمن زكريا لمرض خطير وحالته الصحية تدهورت تمامًا بدون أي سبب".

مؤمن زكريا من أفضل لاعب للإصابة بضمور العضلات، فيتو

وتناول أحد النشطاء أطراف الحديث قائلًا: "عدد من الأطباء فسروا مرض مؤمن زكريا بأنه ضمور في العضلات، ولكن تمر السنوات ولا يستطيع أحد علاج مؤمن زكريا وتتدهور حالته تمامًا، اليوم حدث شيء مفاجئ جدًا! ظهر "تربي" ادعى أنه عثر على سحر وجد فيه صور مؤمن زكريا وزوجته وطلاسم في إحدى المقابر، وعثر حارس المقبرة على سحر للكابتن مؤمن زكريا، مدفون في إحدى المقابر بالقاهرة أثناء قيامه بالحفر لزراعة بعض الأشجار".

في حين تابع أحد النشطاء قصة مؤمن زكريا وعثور حارس المقبرة على أعمال سحر له "وجد التربي ورقة مكتوب عليها طلاسم وكلمة مرض وصور نجوم، كما عثر على عروسة عليها صورة مؤمن زكريا وزوجته، وقف التربي في حالة من الذهول غير مصدق ما وجده، وعلى الفور اتصل بالكابتن مؤمن زكريا الذي حضر إلى المقابر وشاهد السحر بنفسه".

معالج روحي يكشف سر إصابة مؤمن زكريا بالسحر

وأشار أحد النشطاء إلى ما ادعاه أحد المعالجين الروحيين عن حكاية مرض مؤمن زكريا، فقال: "أحد المعالجين الروحانيين (م. ق)، عضو الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، كتب عبر حسابه على فيسبوك منذ 3 سنوات: "أن إصابة مؤمن زكريا بمرض التصلب الجانبي الضموري جاءت فعلًا بسبب السحر.. اللاعب مسحور ولدي القدرة على علاجه، حيث يحتاج إلى جلسات رقية شرعية لإبطال السحر وفي خلال 10 جلسات فقط سيشفى اللاعب باذن الله".

ادعاءات وجود طلاسم وسحر بصور مؤمن زكريا وزوجته، فيتو

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "البعض يقول إن القصة حقيقية والبعض الأخر ادعى أن السحر هذا تم وضعه قريبًا بهدف جذب الانتباه وعمل تريند حول مؤمن زكريا، قريبًا ستظهر الحقيقة كاملة باذن الله دعواتكم لـ مؤمن زكريا بالشفاء العاجل."

وعبر أحد النشطاء عن حزنه فقال: "الوضع محزن بشكل ما يوصف من يطاوعه قلبه يضر إنسان بهذا الشكل؟"

كما عبر أحد النشطاء السعوديين عن حزنه، فقال: "﴿والَّذين يُؤذون المُؤمنينَ والمُؤمناتِ بغَير ما اكتَسَبوا فقد احتَمَلوا بُهتانًا وإثمًا مُبينًا﴾ قال ابن عثيمين رحمه الله: "والأذية هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيًا، أو بما يتألم منه بدنيًا، وهذا كله حرام". أسأل الله أن يشفيه ويعافيه مما ابتلاه وأن يكفي المؤمنين شر كل ذي شر وان يرد كيدهم في نحورهم".

وقال أحد النشطاء أن أحد المشايخ الروحانيين زعم منذ 3 سنوات إن: "إصابة مؤمن زكريا سببها سحر بعد رفضه التوقيع لأحد الأندية، مدعيًا أن مدرب كبير في مصر سخر جنا لإيذاء مؤمن زكريا، زاعمًا أن من سخر الجن لإيذاء مؤمن زكريا ليس رئيس نادي، وأن الوسيط بين المدرب والساحرة تقاضى 20 ألف جنيه، والوسيط يبتز المدرب حتى لا يفضح أمره، وأن مؤمن زكريا تناول السحر من خلال الأكل والشرب... طالبه بعمل رقية شرعية، زاعمًا أن هناك جنا مسخرا لإيذاء مؤمن ويحتاج إلى العلاج بـ 10 جلسات للرقية الشرعية وأي معالج بالقرآن يستطيع معالجة مؤمن بإذن الله".