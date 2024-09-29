تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

علق الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، على ما أثير بشأن علاقة السحر والأعمال بمرض نجم النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا.

السحر علم غيب لا يعلمه إلا الله

وأوضح "ترك" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": السحر علم غيب لا يعلمه إلا الله ولا يوجد إنسان في الوجود لديه القدرة ولا المعلومة ولا العلم الذي به يقول أن فلان مسحور أو غير مسحور.

كيف يؤثر الساحر في المسحور؟

وأضاف: الحسد والسحر مذكورين في القراَن ونؤمن بهما ولكننا نرفض الدجل والخرافة بهما، السحر هو علم به يستطيع الساحر أن يؤثر في المسحور من على بعد وكذلك الحسد والعين ولكن لا يصل الأمر الي درجة المرض والموت.

وتابع: "كبير الحسد والسحر أنه يخلي الإنسان مش متوازن شوية ولكنه يعود مرة مثل ضغوط نفسية ولكن مسألة إن السحر يمرض ويشل ويقتل هذا كلام فارغ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن آية الكرسي من قرأها في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي ومن قرأها في المساء لا يضره شيء حتى يصبح".



روايات تعرض النبي للسحر

ولفت إلى أن "سحر النبي أمر مختلف فيه والروايات التي تؤكد هذا السحر جاءت أنه كان يهيأ له بعض الأشياء ولا يفعله ومع ذلك سيدنا النبي لم يكن لديه القدرة أنه يعرف ومن أخبره سيدنا جبريل فكيف لجاهل في القرن 21 يرغب في التريند يخرج علينا بعلمه بسحر مرض مؤمن زكريا".

تحذير سيدنا النبي

واختتم:"سيدنا النبي حذرنا من الجدل، العقل الخرافي مصيبة سوداء وأمن قومي ولذلك يجب إنقاذ العقل المصري من الدجل".