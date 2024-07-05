ضبط 15 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بأسيوط
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط وبحوزتهم 15 قطعة سلاح نارى وعددا من الطلقات.
مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بأسيوط
تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز.
وبالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "7 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية"- طرف ثان "8 أشخاص، لـ 6 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بذات الناحية) على إثر سابقة حدوث مشادة كلامية بين شخصين من كلا الطرفين على أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزتهم (رشاش- 14 بندقية آلية- عدد من الطلقات النارية).. وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلاف.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.