ضبط 15 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بأسيوط

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط وبحوزتهم 15 قطعة سلاح نارى وعددا من الطلقات.

مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بأسيوط

تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز.



وبالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "7 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية"- طرف ثان "8 أشخاص، لـ 6 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بذات الناحية) على إثر سابقة حدوث مشادة كلامية بين شخصين من كلا الطرفين على أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزتهم (رشاش- 14 بندقية آلية- عدد من الطلقات النارية).. وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلاف.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.