وزير الطيران يلتقي مسئولي شركات البالون الطائر بالأقصر لبحث مطالبهم

اجتمع وزير الطيران المدني مع مسئولو شركات البالون الطائر لبحث مطالبهم في استجابة سريعة لما نشرته جريدة «فيتو» بعنوان "البالون الطائر، 17 شركة تتقدم بطلبات عاجلة لوزير الطيران بالأقصر"، والذي تضمن تقديم 17 شركة عاملة في مجال البالون الطائر بمحافظة الأقصر بطلب عاجل إلى وزير الطيران، لإلغاء القرار الأخير بشأن تنظيم 6 رحلات شتاء و6 صيفا، والعودة إلى القرار 4 شتاء و3 صيفًا.

تفاصيل اجتماع وزير الطيران

حيث التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بعدد من مسئولى شركات البالون الطائر وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وبحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني.

تناول اللقاء استعراض نظم التشغيل الحالية وأثرها على مستويات الأداء كما تم الإطلاع على كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط البالون الطائر من خلال الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والتي تهدف إلى دعم وتطوير هذا النشاط في ضوء التحديات الراهنة.

وأوضح البيان أنه خلال اللقاء أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني أهمية التنسيق والتعاون الدائم بين جميع الشركات للوقوف أولا بأول على طبيعة التشغيل الحالي ودفع آليات تطويره بما يتناسب مع حجم وأهمية الطلب على هذا النشاط.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود ووضع آلية عمل موحدة وأكثر فاعلية لكافة الشركات العاملة فى هذا المجال، مع الالتزام بجميع معايير السلامة الجوية وأمن الطيران وبما يتماشى مع المواصفات الدولية المُطبقة في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الطيران المدني ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول فعالة ومناسبة تحقق المصلحة العامة وتكفل الإرتقاء والنهوض بهذا النشاط بشكل مستدام، مشددًا على أن تكون سلطة الطيران المدني هي الجهة المسئولة عن المراجعة والتفتيش باتباع إجراءات السلامة في ضوء المعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن، بما يساهم في رفع القدرة التنافسية العالمية ويحقق فرص واعدة لهذا النمط لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ولضمان أعلى معدلات السلامة والأمان وفقا لتشريعات ولوائح سلطة الطيران المدني المصري.

ومن جانبهم، أعرب مسئولى شركات البالون الطائر عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني في وضع سياسات وحلول داعمة لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية تحقق نتائج مرجوة لجميع الشركات، مشيدين بالتعاون الوثيق والفعال مع ممثل الشركة المصرية للمطارات كونها الجهة المسئولة عن أرض إقلاع البالون ولدوره الداعم في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.