الاتفاق يخطف تعادلا مثيرا أمام التعاون 1-1 في الدوري السعودي (صور)
تعادل فريق التعاون مع نظيره الاتفاق بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وأضاف جواو بيدرو هدف التقدم لصالح فريق التعاون مبكرا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، ثم أدرك موسى ديمبلي التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 3+90.
تشكيل التعاون أمام الاتفاق
تشكيل الاتفاق أمام التعاون
ترتيب الاتفاق والتعاون في الدوري السعودي
وبتلك النتيجة يرفع فريق الاتفاق رصيد إلى 10 نقاط ويحافظ على تواجده في المركز السادس جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يتقدم التعاون إلي المركز الثامن برصيد 7 نقاط.
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