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رياضة

إبراهيم نور الدين: يجب الحفاظ على تماسك منظومة التحكيم وراضٍ عن مسيرتي

إبراهيم نور الدين،فيتو
إبراهيم نور الدين،فيتو

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، أنه لابد لمنظومة التحكيم المصرية وكل الحكام السابقين أن يتوقفوا عن الهجوم على زملائهم، من أجل النجاح لمنظومة التحكيم، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول أن يتم الزج باسمه في أخبار وأقاويل بشأن رئاسة اللجنة في وجود فيتور بيريرا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "يجب أن ننهي الموسم الحالي، وبعدها سيجلس اتحاد الكرة مع بيريرا من أجل تقييم التجربة كاملة، ومن ثم انتظار الموقف النهائي، سواء ببقاء بيريرا أو توجيه الشكر له، من أجل مصلحة التحكيم".

وأضاف: "طالما لم يتم الإعلان عن أي شئ، فيجب الحفاظ على منظومة وتماسك لجنة الحكام، ولا يجب عدم الإعلان عن أي أمور للحفاظ على الحكام، لمنع أي انقسام حاليا، خصوصا أن الموسم لازال مستمرا، وكل الأمور سوف يتم الإعلان عنها في موعدها".

هذا الوقت هو الأفضل للاعتزال

وأكمل: "هذا الوقت هو الأفضل للاعتزال وأنا على القمة وأقف على قدمي، لابد من تواصل الأجيال وترك فرصة للآخرين، لابد أن يكون هناك تغيير كامل للحكام والمراقبين والإدارة وفي كل المجالات".

وأتم:"لا يجب أن يجلس شخص واحد على كرسي مدى الحياة، لقد حققت أكثر مما أتمنى وزملائي سوف يكملون المسيرة، وأنا راضٍ عن مسيرتي في التحكيم، وشرف لي أن يتم الحديث عني بشكل جيد من الجميع".

 

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إبراهيم نور الدين فيتور بيريرا بيريرا اتحاد الكرة

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