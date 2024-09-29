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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 7، هبة تكتشف خيانة زوجها وسالي تواصل مطارة خالد

مسلسل تيتا زوزو،
مسلسل تيتا زوزو، فيتو

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 7 تأكد زوزو “إسعاد يونس” من براءة ابنها من الاتهامات التي تتهمه بها سالي، حيث مثلت زوزو أنها مريضة فاعترفت سالي على الفور ببراءة خالد “محمد كيلاني”، وحاولت زوزو تقديم النصيحة لخالد بمنح نفسه هو وسالي فرصة ولكنه يرفض رفضًا تامًا.

وخلال الحلقة تقرر هبة “ندى موسى” مفاجأة زوجها والذهاب إلى مكان سفره ولكنها تتفاجأ بوجوده مع فتاة غيرها ويجلسان جلسة رومانسية، يحاول هو تهدئتها ولكن دون جدوى، وتتواصل المشادات بينهما ويقوم مصطفى ب “معايرتها” بأنه السبب في تحسن حالتها الاجتماعية، فيزداد غضبها.

بينما يحاول خالد التقرب من فتاة أخرى تواصل سالي مطاردته وتأتي إليه في المكان الذي يسهر فيه وتفضحه أمام الفتاة الجديدة ولكنه يؤكد لها أنه لم يعدها بأي شيء خاصة الزواج ويطلب منها الابتعاد عنه، بينما تكتشف زوزو أن سالم “صلاح عبد الله” قد تعرض للكسر فتذهب للإطمئنان عليه وتخبره بنيتها الإقدام على تقديم استقالة ولكنه يثنيها عن هذا الأمر وينصحها بالمواجهة، بينما تحاول اعتزاز منح الـ AI فرصة جديدة بدأت في التحدث معه من جديد، وعلى جانب آخر يحاول ابن سيف التقرب من العالم الذي يحبه، وتسوء علاقة سيف بزوجته بسبب جفاء معاملته أما ياسين فيبدو أنه مضطرب قبل خوضه مباراة هامة مع فريقه.

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

ويعرض مسلسل تيتا زوزو على منصة واتش ات من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، بينما يعرض من السبت إلى الأربعاء عبر قناة dmc وذلك في تمام الساعة 8 مساء، ويتم عرضه أيضًا على قناة dmc دراما في تمام الساعة ١١ مساء.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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