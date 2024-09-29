الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

اعترافات المتهم بأعمال السحر المفبرك لمؤمن زكريا

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على بأعمال سحر مفبرك للاعب مؤمن

أدلي المتهم بالقيام بأعمال سحر مفبرك للاعب مؤمن زكريا، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، عن تنفيذ مخططه بقصد تحقيق الربح المادى من وراء الفيديو المفبرك. 

وقال المتهم الأول عامل إنه اختلق الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله". 

وأضاف أنهم أحضروا صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وتم دفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب  مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وإدعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، 

وأضاف المتهم بتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب  مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك. 
 

 ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب  مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
 

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و بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو  وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم). 

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

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