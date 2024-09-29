الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعبو الزمالك الأجانب يتوجهون إلى بلادهم

الزمالك
الزمالك

قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأجانب مغادرة القاهرة والتوجه الي بلادهم لقضاء الإجازة التي حصلوا عليها. 

ويضم الفريق عدد كبير من اللاعبين الأجانب وهم “سيف الدين الجزيري - حمزة المثلوثي - عمر فرج - ميشالاك”.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرتغالي جوزيه جوميز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك طولة كأس السوبر الأفريقي سيف الدين الجزيري

مواد متعلقة

كرة اليد، الزمالك يواجه فيزبريم المجري في كأس العالم للأندية

نادر السيد: جوميز كلمة السر في تطوير مستوى لاعبي الزمالك

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

السيسي للمصريين: انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًّا كبيرًا من الشائعات

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

السيسي: المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

زحام على سحب كراسات حجز شقق «جنة» في المنصورة الجديدة (فيديو وصور)

السيسي يكشف خسائر قناة السويس نتيجة للأحداث الجارية

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أخطاء يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية