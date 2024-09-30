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انطلاق المستوى الثاني من البرنامج العلمي للوافدين بالجامع الأزهر اليوم

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

تنطلق اليوم الإثنين بـ الجامع الأزهر، فعاليات الدراسة بالمستوى الثاني تخصص العقيدة، ضمن البرنامج العلمي النوعي للطلاب الوافدين، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

الدراسة بالمستوى الثاني تخصص العقيدة بالجامع الأزهر

وفي هذا المستوى يتم شرح كتاب" الخريدة البهية في علم التوحيد" للشيخ أحمد بن محمد العدوي الشهير بالشيخ الدردير، ويحاضر في هذا المستوى: فضيلة أ.د محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د حذيفة المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة، ود. عبد الغفار عبد الرؤوف حسن، المدرس بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة،، وتهدف الدراسة إلى تعزيز قدرات الطلاب على التعامل مع كتب التراث في مختلف المجالات، ومن خلال الدراسة في برنامج العقيدة، يستطيع الطلاب فهم مسائل العقيدة فهما مستقيما وغرسها في نفوس أبناء الأمة الإسلامية بما يشكل حائط صد ضد التيارات المعادية للدين الإسلامي..

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذا البرنامج سينعقد على هيئة مستويات لكل تخصص، يتم شرح كتاب واحد في كل مستوى على يد نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، وأن مدة الدراسة في كل مستوى تختلف باختلاف الكتاب المقرر. 

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الجامع الأزهر في نشر المعرفة والعلم، وتعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية مع الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم، ويأمل المنظمون أن يسهم البرنامج في إثراء المشهد التعليمي والثقافي وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات المتنوعة.

وفي ذات السياق، أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذا البرنامج يستهدف الطلاب الوافدين بحيث يقدم لهم برنامجًا يتناسب مع متطلباتهم العلمية من كتب التراث كلٌّ وفق ميوله ورغبته؛ إذ إن الالتحاق مقيد بتخصص واحد، وعليه يختارُ الدارس واحدًا من التخصصات الخمسة ليلتحق بالمستوى الأول به، وتكون الدراسة ثلاثة أيام في الأسبوع وفي نهاية المستوى يُعقد اختبار يَحصل الدارس من خلاله على شهادة بهذا المستوى لينتقل إلى المستوى الذي يليه.

ولفت إلى أن جميع التفاصيل الخاصة بالجدول والكتب والمستويات وعدد المحاضرات المخصصة للمرحلة الأولى في كل تخصص، ستكون متاحة على الصفحة الرسمية للجامع الأزهر.

تأتي هذه المبادرة وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر

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