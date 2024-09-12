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أخبار مصر

محافظ الجيزة يستقبل رئيس ألمانيا في سوق السمك الحضاري (صور)

الرئيس الألماني في
الرئيس الألماني في سوق السمك

استقبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فرانك فالتر شتاينماير الرئيس الألماني خلال زيارته لمصر، بسوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة، والمقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. 

وجاءت كلمة الترحيب لمحافظ الجيزة بالرئيس الألماني: “نرحب بسيادتكم في مصر وعلى أرض محافظة الجيزة العريقة وأنقل إليكم تحيات مواطني المحافظة.. سيادة الرئيس أود أن أعبر لسيادتكم عن سعادتنا بالتعاون القائم بين محافظة الجيزة والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) والتي قامت بتنفيذ مشروع تطوير سوق السمك الحضاري محل زيارتنا اليوم والذي يخدم الأهالي القاطنين بمحيطة والأحياء المجاورة”.

‎وأضاف: “سيادة الرئيس قد لمس المواطنين أهمية أعمال التطوير المنفذة لسوق السمك وتحويله إلى وجهة حضارية وضعه في مصاف المشروعات التنموية الهامة المنفذة للأهالي بجنوب المحافظة”. 

وفي نهاية كلمته، جدد محافظ الجيزة الترحاب بالرئيس الالماني مؤكدًا أنه لمن دواعي سروره أن تكون محافظة الجيزة ضمن جدول زيارته في جمهورية مصر العربية. 

 

وتفقد الرئيس الألماني ويرافقه محافظ الجيزة والوفد الممثل للوكالة الالمانية للتعاون الدولي لسوق السمك لمتابعة أعمال التطوير المنفذة داخلة ورافقهم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وممثلو الوكالة الألمانية.

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