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محافظ الإسكندرية يتابع الحركة المرورية بشارع توت عنخ آمون بسموحة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع الحركة المرورية بشارع توت عنخ آمون

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم، وضع الحركة المرورية بموقف ١٥ مايو بشارع توت عنخ آمون بسموحة، لإعادة تخطيط المنطقة ووضع حلول مرورية عاجلة لتسهيل الحركة المرورية بها، وإزالة إشغالات الطرق المعيقة لحركة المرور، كما أكد على ضرورة زيادة عدد أتوبيسات النقل العام لتخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

 

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 وقد تفقد محافظ الإسكندرية الحديقة أمام محطة قطار سيدي جابر، ووجه بضرورة رفع كفاءة الحديقة لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وطالب الجهات المعنية بتقديم الرسومات التوضيحية المقترحة لتطوير الحركة المرورية بشارع توت عنخ آمون أمام محطة قطار سيدي جابر وكيفية استغلال الحديقة.

وخلال الجولة التفقدية، كلف محافظ الإسكندرية رئيس حي شرق وجميع الجهات التنفيذية المعنية بإزالة كافة إشغالات الطرق وتعديات المقاهي والأكشاك المخالفة، وفصل جميع وصلات سرقة التيار الكهربائي بشارع الريادة بمنطقة سموحة، بالإضافة لتحرير غرامات فورية للمخالفين، موجهًا بضرورة المرور الدوري على الشارع للتأكد من عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

جاء ذلك بحضور، نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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الاسكندرية محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن

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