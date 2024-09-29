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تعاون جديد بين البحوث الإسلامية ومصلحة الكفاية الإنتاجية لعقد ندوات توعوية للطلاب

قيادات مجمع البحوث
قيادات مجمع البحوث الإسلامية
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عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في إطار التعاون المؤسسي بين المجمع وجميع مؤسسات الدولة، تعاونًا مع مصلحة الكفاية الإنتاجية، حيث نص على عَقْد وعَّاظ الأزهر سلسلةً من الندوات واللقاءات التوعوية وورش العمل بصفة دوريَّة للطلاب والطالبات في المراكز التدريبية التابعة للمصلحة.

 

تعاون جديد بين “البحوث الإسلامية” ومصلحة الكفاية الإنتاجية لعقد من ندوات توعوية للطلاب

كان المجمع نفَّذ نحو (1164) ندوة توعوية خلال العام الدراسي؛ في إطار  توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية من خلال التعاون مع مختلف الهيئات والوزارات. 
 

 

ندوات مجمع البحوث الإسلامية للطلاب 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي إن هذه الندوات قد استهدفت أكثر من 50000 طالب وطالبة، للحديث حول فضل هذه المهنة وأهميتها من خلال توضيح آثار وفضائل العلوم النافعة وإتقان تلك العلوم والحرف وأثرها على الشباب بصورة خاصة وعلى المجتمع بصورة عامة لاسيما إذا تخللها الأخلاق الفاضلة وتحلي روادها بالصفات والخلال المحمودة، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر الشريف -بقياداتها وعلمائها ووعَّاظها- تضطلع بمسئولياتها تجاه المجتمع المصري؛ لخَلْق توعية دينية ووطنية سليمة، وفتح آفاق جديدة للعمل الدعوي.
 

ومن جانبه، قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن قيام وعَّاظ الأزهر بمهمَّة تدريب الطلاب والطالبات في المراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في كل محافظات الجمهورية، يعد واجبًا وطنيًا ودينيًا يقع في مناط التكليف والتشريف، ويستهدف تحصينهم من الانزلاق في شباك الجماعات المتطرفة، لافتًا إلى أن وعَّاظ الأزهر يتمتَّعون بمهارات عالية في التعامل مع المتدربين بمرونة تتفق مع الفكر والثقافة والمرحلة السِّنيَّة.

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