كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، أمام برشلونة الإسباني بنتيجة (23-31)، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الشوط الأول انتهى بتأخر الأهلي أمام برشلونة بنتيجة (10-17).

بهذه النتيجة يحسم الأهلي تأهله إلى الدور قبل النهائي محتلا وصافة المجموعة الثانية.

وتأهل إلى الدور قبل النهائي كل من برشلونة الإسباني وماجديبورج الألماني وفيزبريم المجري والأهلي المصري.

وأسدل اليوم الأحد الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد.

مباريات اليوم في كأس العالم لأندية كرة اليد

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الخليج السعودي (28) - (35) ماجديبورج الألماني

الزمالك المصري () - () فيزبريم المجري

الأهلي المصري () × () برشلونة الإسباني

نتائج مواجهات كأس العالم لأندية كرة اليد

وجاءت نتائج مواجهات الجولتين الأولى والثانية كالتالي:

الجولة الأولى

الخليج السعودي (48) - (25) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

الأهلي المصري (49) - (15) سيدني الأسترالي

الزمالك المصري (30) - (25) تاوباتي البرازيلي

الجولة الثانية

فيزبريم المجري (43) - (17) تاوباتي البرازيلي

ماجديبورج الألماني (57) - (21) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

برشلونة الإسباني (53) - (23) سيدني الأسترالي

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.