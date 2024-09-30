الإسكان: العمل على الانتهاء من تنفيذ 5328 شقة سكن كل المصريين لمتوسطي الدخل

كشفت المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل على الانتهاء من تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالقاهرة الجديدة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالي عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأكد ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لكافة الاعمال وإنجاز الاعمال في الموعد المحدد لها والاهتمام بأعمال الزراعة والاندسكيب مع تكثيف الاشجار لإعطاء شكل جمالى للكمبوند.

إلغاء الاشتراطات البنائية، كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، السبب وراء إلغاء الاشتراطات البنائية التي صدرت في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

انتعاش الاقتصاد بحركة البناء

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: قطاع البناء والعمران أحد القطاعات الهامة المؤثرة على الاقتصاد المصري، وتبين بعد صدور الاشتراطات البنائية في مارس 2021 تراجع معدلات استخراج تراخيص البناء وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد.