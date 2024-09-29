الأحد 29 سبتمبر 2024
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عقارات

مطورو القاهرة الجديدة: اتجاه الشركات العقارية المصرية للعمل بالسعودية إضافة للسوق

محمد البستانى, فيتو
محمد البستانى, فيتو

أكد  المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على أن اتجاه الشركات العقارية المصرية للعمل بالسعودية، أمر جيد ومن المهم أن يستحوذ المطورون المصريون على حصة من مشروعات التطوير بالسعودية وخاصة فى ضوء مخططات التنمية العمرانية بالمملكة وفتح السوق السعودي لكل المطورين من الدول المحيطة ودول العالم ومن المهم كمصريين أن نكون موجودين.

وأكد البستاني فى تصريحات خاصة أن السوق العقاري يشهد حالة رواج وعلى عكس ما يردده البعض بأنه يعاني من الركود، مشيرا إلى اتجاه المطور العقاري  لاتخاذ سياسات تحوط نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وذلك من خلال بيع المشروع على مراحل وحصص شهرية وذلك لمواكبة حركة الأسعار ومعدلات التضخم.

وأبدى أمله بتراجع معدلات التضخم وهدوء حركة الأسعار وتجاوز أزمة العجز فى الميزان التجاري خلال الـ5 سنوات القادمة من خلال دعم القطاع الصناعي والتصدير.

وأشار إلى أن العميل الذى قام بالشراء هو الرابح الأول فى ظل الارتفاعات المتزايدة فى الأسعار، واسبتعد الاتجاه لمنظومة التمويل العقاري فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة حاليا.

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