إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق “ العريش - القنطرة شرق”، اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية جلبانة طريق العريش القنطرة شرق أمام شركة الكهرباء دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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