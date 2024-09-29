الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

بعد"6 أكتوبر"، هل هناك إجازات أخرى للموظفين في 2024؟

اجازات الموظفين 2024
اجازات الموظفين 2024 ,فيتو

اجازات 2024،  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة (نصر 6 أكتوبر).
 

ويتساءل الموظفين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص هل هناك إجازات متبقية لهم خلال العام الجاري 2024 ,وتعد اجازة نصر اكتوبر آخر الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين خلال العام الجاري.

 

أول إجازة رسمية بعد 6 أكتوبر 2024

تأتي أولى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر يوم 7 يناير 2025، وهي إجازة عيد الميلاد المجيد للأقباط

الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر

 

مواعيد الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2024 فهي كالآتي:

– الجمعة 4 أكتوبر 2024

– السبت 5 أكتوبر 2024

_ الأحد 6 أكتوبر (اجازة نصر 6 اكتوبر)

– الجمعة 11 أكتوبر 2024

– السبت  12 أكتوبر 2024

– الجمعة 18 أكتوبر 2024

– السبت  19 أكتوبر 2024

– الجمعة  25 أكتوبر 2024

– السبت  26 أكتوبر 2024.

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