ليون يخطف فوزا مثيرا من تولوز في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، فاز فريق أولمبيك ليون على مضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب تولوز البلدى ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض فريق تولوز بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق يان جبوهو، قبل أن يتعادل أولمبيك ليون بهدف من نيران صديقة، أحرزه راسموس نيكولايسين لاعب تولوز في مرماه بالخطأ بالدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، خطف مالك فوفانا لاعب أولمبيك ليون هدف الفوز الثاني لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز ليون 2 / 1.



فيما فاز موناكو على ضيفه مونبلييه، بنتيجة 2-1 مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم مونبلييه في الدقيقة 16 عن طريق رابي نزينجولا، قبل أن يدرك موناكو، التعادل عن طريق فلوريان بالوجان في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، سجل لامين كامارا، الهدف الثاني لموناكو.

وأكمل مونبلييه، المباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه تانجوي كوليبالي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

موناكو يزاحم سان جيرمان علي الصدارة

ورفع موناكو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان المتصدر، وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد مونبلييه عند 4 نقاط في المركز 16.