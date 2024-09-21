الدوري الفرنسي، استبعاد أشرف حكيمي من قائمة باريس سان جيرمان أمام ريمس
أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مباراة ريمس، اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة ببطولة الدوري الفرنسي.
استبعاد حكيمي
وخرج من خيارات إنريكي، النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق لإراحته بدنيا إضافة إلى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق لاستكمال التعافي بعد إصابة عضلية.
قائمة باريس سان جيرمان
"ماركينيوس، فابيان رويز، عثمان ديمبلي، ديزيري دوي، فيتينيا، لي كانج، كولو مواني، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، زاير إيمري، لوكاس بيرالدو، ميلان سكرينيار، ماتفي سافونوف، يورام زاجي، الحناش، إبراهيما مباي، ويليان باتشو، أرناو تيناس، وجواو نيفيز".
ويعتلي سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة بالانتصار في أول 4 جولات، بينما يتواجد ريمس في المركز السابع برصيد 7 نقاط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.