الدوري الفرنسي، استبعاد أشرف حكيمي من قائمة باريس سان جيرمان أمام ريمس

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مباراة ريمس، اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة ببطولة الدوري الفرنسي.

استبعاد حكيمي

وخرج من خيارات إنريكي، النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق لإراحته بدنيا إضافة إلى جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق لاستكمال التعافي بعد إصابة عضلية.



قائمة باريس سان جيرمان



"ماركينيوس، فابيان رويز، عثمان ديمبلي، ديزيري دوي، فيتينيا، لي كانج، كولو مواني، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، زاير إيمري، لوكاس بيرالدو، ميلان سكرينيار، ماتفي سافونوف، يورام زاجي، الحناش، إبراهيما مباي، ويليان باتشو، أرناو تيناس، وجواو نيفيز".

ويعتلي سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة بالانتصار في أول 4 جولات، بينما يتواجد ريمس في المركز السابع برصيد 7 نقاط.