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محافظات

الطاروطي وأبناء الطرق الصوفية أبرز الحضور في عزاء شقيقة أحمد عمر هاشم (صور)

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم يتلقي عزاء شقيقته،فيتو

شهدت الساحة الهاشمية بقرية بنى عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية توافد العشرات لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

تشييع جثمان شقيقة أحمد عمر هاشم من مسجد مؤسس الطريقة الهاشمية بالشرقية (صور)

كان أبرز الحضور حتى الآن، الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ورئيس منطقة الشرقية الأزهرية ووكيل وزارة الأوقاف.

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بالإضافة إلي مشايخ الطرق الصوفية وأبناء الطريقة وأبناء الطرق الصوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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تشييع جثمان شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم 

وشيع أهالي قرية بنى عامر بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية جثمان فردوس عمر هاشم شقيقة الدكتورأحمد عمرهاشم عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد الشيخ محمد أبو هاشم، مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية.

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نشأة أحمد عمر هاشم 

ولد أحمد عمر هاشم بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في يوم الخميس 10 محرم 1360 هـ الموافق 6 فبراير 1941 م. تخرَّج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961. حصل على الإجازة العالمية عام 1967، ثم عُين معيدًا بقسم الحديث بكلية أصول الدين، حصل على الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه في نفس تخصصه، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عُين عميدًا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، وفي عام 1995 شغل منصب رئيس جامعة الأزهر.

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