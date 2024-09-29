تشييع جثمان شقيقة أحمد عمر هاشم من مسجد مؤسس الطريقة الهاشمية بالشرقية (صور)

شيع أهالي قرية بنى عامر بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية جثمان فردوس عمر هاشم شقيقة الدكتورأحمد عمرهاشم عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد الشيخ محمد أبو هاشم، مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية.

وحضرمراسم الدفن كلامن:- الشيخ احمد عمرهاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وشقيقه الدكتورمحمود عمرهاشم والدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الازهر وعضو المجلس الاعلى للطرق الصوفية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية ومشايخ الطرق الصوفية وأبناء الطريقة وأبناء الطرق الصوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان أحد أقارب المتوفاة، أشار إلى أنه سيتم دفن الفقيدة داخل مسجد مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية بالقرية حيث تنتسب الأسرةُ الهاشمية إلى هاشم، جدّ النبي محمد صلّى الله عليه وسلم، من قبيلة قريش في مكة المكرمة.

دفن شقيقة احمد عمرهاشم داخل مسجد مؤسس الطريقة الهاشمية،فيتو

وفاة شقيقة أحمد عمر هاشم، وموعد ومكان الجنازة بالشرقية

وأعلن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رحيل شقيقته، فردوس عمر هاشم بقرية بنى عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صراع مع المرض.

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:بسم الله الرحمن الرحيم ؛(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).. ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الشريفة الحاجة فردوس عمر هاشم شقيقة فضيلة الإمام الدكتور احمد عمر هاشم.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهمنا الصبر والسلوان.. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها أهلًا خيرًا من أهلها وجيران خيرًا من جيرانها وناس خيرًا من ناسها..ونسألكم الدعاء".

مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية،فيتو

واضاف:"صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد الشيخ أبو هاشم بقرية بني عامرمركز الزقازيق محافظة الشرقية والعزاء اليوم يبدأ من بعد صلاة العصر بالساحة الهاشمية بذات القرية".

دفن شقيقة احمد عمرهاشم داخل مسجد مؤسس الطريقة الهاشمية،فيتو2

نشأة أحمد عمر هاشم

ولد أحمد عمر هاشم بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في يوم الخميس 10 محرم 1360 هـ الموافق 6 فبراير 1941 م. تخرَّج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961. حصل على الإجازة العالمية عام 1967، ثم عُين معيدًا بقسم الحديث بكلية أصول الدين، حصل على الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه في نفس تخصصه، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عُين عميدًا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، وفي عام 1995 شغل منصب رئيس جامعة الأزهر.

الحاجة فروس رحمها الله،فيتو

وتقلد عمر هاشم عدة مناصب ابرزها:- عضو مجلس الشعب المصري وقتئذ مُعيّن بقرار من رئيس الجمهورية الراحل حسني مبارك وعضوا في المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل وعضو مجلس الشورى المصري وقتذ بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية الراحل حسني مبارك وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري.

